Mon animal et moi – À 11 ans, il est incollable au sujet des escargots géants d’Afrique À Satigny (GE) vit une tribu d’escargots exotiques. À sa tête? Le jeune Malone, un mordu de gastéropodes qui aimerait faire de sa passion son métier. Lauriane Sanchis

Malone, 11 ans, nous présente son escargot «Ludo», 2 ans. Yvain Genevay/Tamedia

À 11 ans, certains rêvent d’avoir un chien ou un chat. D’autres, plus ambitieux, s’imaginent posséder un poney. Malone, lui, a des rêves plus «exotiques». Passionné depuis toujours par les gastéropodes, il se retrouve aujourd’hui propriétaire d’une fratrie d’escargots géants d’Afrique. Des animaux atypiques pouvant mesurer entre 12 et 30 centimètres de long une fois adultes. Leur gabarit impressionnant et la sensibilité étonnante dont ils peuvent faire preuve ont fait fondre le cœur du jeune garçon. «Ils sont tellement affectueux. Dès que je les hydrate, ils sortent de leur coquille et ils restent dehors une vingtaine de minutes», déclare-t-il fièrement.