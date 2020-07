Projet cantonal à Échallens – 948 signataires obtiennent un vote sur le gymnase Le comité référendaire a gagné son pari: les citoyens d’Échallens devront se prononcer sur la vente d’une parcelle au Canton. Sylvain Muller

Remise des signatures La présidente du comité référendaire contre la vente d’une parcelle destinée à accueillir un gymnase à Échallens, Corinne Farquharson (2 e depuis la gauche) a remis vendredi matin 948 signatures à la Commune, représentée par la secrétaire remplaçante au greffe, Nicole Aubert (au centre). Trois autres membres du comité sont présentes sur la photo: (de g. à dr.): Roxane Monbaron, Florence Ethenoz et Caroline Vuagniaux. Vanessa Cardoso

Les habitants d’Échallens devront se prononcer sur la vente d’une parcelle destinée à accueillir un gymnase. Vendredi matin, le comité référendaire constitué contre la décision du Conseil communal de vendre cette parcelle au Canton a en effet déposé au greffe 948 signatures (23% du corps électoral), soit largement plus que les 600 et quelques nécessaires pour obtenir une consultation populaire (15%).

«C’est la preuve que ce problème ne concerne pas seulement quelques riverains du projet comme nous avons pu l’entendre», souligne Corinne Farquharson, présidente du comité et ancienne membre du Conseil communal. Et de préciser: «Nous ne sommes pas opposés à la venue du gymnase, mais au choix de son emplacement. Et nous ne cherchons pas à diviser le village, mais au contraire à le rassembler dans une discussion globale.»

«On a bien senti que le sujet est très émotionnel» Florence Ethenoz et Caroline Vuagniaux, membres du comité référendaire

Le nombre important de paraphes récoltés ne signifie toutefois pas que la tâche a été aisée pour les membres du comité. «Nous avons reçu des encouragements et des remerciements, mais nous avons aussi été confrontées à pas mal d’agressivité, témoignent Florence Ethenoz et Caroline Vuagniaux. Certaines personnes croyaient que nous étions contre un gymnase à Échallens. On a bien senti que le sujet est très émotionnel.»

Les deux Challensoises avouent également avoir été surprises par le grand nombre d’habitants de villages voisins présents dans les rues du bourg. «On sent qu’Échallens est le vrai centre de la région. Et, souvent, ces gens étaient bien informés de la situation et voulaient signer, mais ce n’était malheureusement pas possible.»

Durant la récolte de paraphes, les quatre partis présents au Conseil communal (Entente, Socialistes, Verts et UDC) ont publié un tous-ménages suggérant aux citoyens de ne pas signer le référendum, mais il a parfois eu l’effet inverse. «Cette action a renforcé la confiance de certaines personnes dans la Commune, mais elle a aussi été ressentie par d’autres comme une ingérence dans le processus démocratique. Car nous ne faisons qu’utiliser nos droits», rappelle Corinne Farquharson.

Attachement au site

Contactée à propos de cette étape supplémentaire s’invitant dans le processus de réalisation du gymnase, la conseillère d’État Cesla Amarelle confirme à la fois son attachement à ce site et aux droits démocratiques. «Il y a un vrai besoin dans le canton et un établissement dans cette région est attendu depuis longtemps. Nous attendrons donc le résultat du vote de la population.» Tenue à un devoir de réserve, la Municipalité, elle, ne commente pas.

La votation devrait en principe avoir lieu simultanément avec les votations fédérales du 27 septembre prochain.