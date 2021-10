Documentaire écologique – 8000 km à vélo sur les traces du plastique Le Veveysan Fabien Favre a traversé l’Europe sans utiliser de plastique jetable. Le film «Un monde sous vide» retrace ce voyage, guidé par cette problématique. Romain Michaud

En 2019, le Vaudois Fabien Favre, passionné de cyclotourisme et d’écologie, s’est lancé le défi de rallier à vélo le cap Nord en Norvège depuis le point le plus méridional d’Europe continentale, Tarifa en Espagne. Un périple de plus de 8000 km d’une mer à une autre à travers six pays, sans utiliser le moindre plastique à usage unique.

De ce projet est né, il y a quelques semaines, le film «Un monde sous vide», écrit par Fabien Favre et réalisé par Hervé Pfister, jeune réalisateur vaudois qui l’a accompagné seul pendant la moitié des quatre mois qu’a duré le voyage. Ce long métrage va, à coups de pédale, à la rencontre de citoyens, de scientifiques et d’ONG qui travaillent sur la question de notre surconsommation de plastique et de son impact sur la nature.

«Je ne crois pas à la légende du colibri où chacun fait sa part en donnant le maximum qu’il peut à son niveau. Je trouve cette vision trop naïve.» Fabien Favre, cocréateur du film «Un monde sous vide»

«Je crois que tout le monde est conscient de la problématique autour de la surconsommation du plastique dans notre société. Malheureusement, beaucoup pensent qu’il suffit que leurs emballages soient recyclés dans la bonne poubelle, explique Fabien Favre. C’est un geste du siècle dernier, il faut surtout réduire sa consommation de plastique et surtout se tourner vers des objets et des contenants réutilisables.»

Le Veveysan de 33 ans refuse de culpabiliser le consommateur et défend une vision plus globale. «Je ne crois pas à la légende du colibri où chacun fait sa part en donnant le maximum qu’il peut à son niveau. Je trouve cette vision trop naïve. Il faut une approche plus contraignante, avec des lois qui interdisent aux industries de fabriquer des objets en plastique à usage unique et qui condamnent le suremballage.»

Nourriture suremballée

Pendant son voyage, il a parfois eu des difficultés à trouver des épiceries en vrac ou éviter les emballages plastiques. «Les pays scandinaves – et notamment la Norvège – sont terriblement en retard sur cette question. Il y a très peu de petits commerces et j’ai dû parfois me résigner à manger des boîtes de conserve, car toutes les denrées étaient suremballées.»

Le film a déjà été projeté dans plusieurs cinémas romands et les deux cocréateurs vont prochainement le présenter dans plusieurs festivals à l’étranger. «Nous le montrons aussi énormément dans les écoles romandes, précise Fabien Favre, enseignant dans la vie quotidienne. Pour nous, c’est très important, car cela permet de toucher toutes les classes socio-économiques et des jeunes qui n’ont pas forcément accès à ce genre de documentaire.»

Un livre va aussi sortir prochainement et le duo croise les doigts pour une diffusion sur la RTS. «Pour toucher plus de monde et avoir un retour plus large sur notre film», conclu le réalisateur Hervé Pfister.

