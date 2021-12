L’invitée - 70 ans d’action en faveur des réfugiés

Plus de 80 millions de personnes, soit dix fois la population suisse. C’est le nombre actuel de personnes réfugiées ou forcées de fuir à travers le monde. Un nombre tristement record, derrière lequel se cachent les visages et les destins d’hommes, de femmes et d’enfants, contraints de quitter leur foyer en raison de persécutions, de conflits ou de violations des droits humains.

Derrière ce chiffre se cachent également les efforts menés depuis Genève pour venir en aide à ces personnes. Le 70e anniversaire de la Convention relative au statut des réfugiés représente l’occasion de rappeler le travail primordial effectué par l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), et les liens qui l’unissent à notre canton. Rappeler aussi que la notion de refuge fait partie intégrante de notre histoire et de notre identité. Il apparaît d’autant plus naturel que le HCR soit né à Genève en 1950, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour venir en aide aux millions d’Européens qui avaient fui ou perdu leur foyer. Signée l’année suivante, la Convention de 1951 constitue la clef de voûte des actions du HCR. Elle définit le terme «réfugié» et énonce leurs droits, ainsi que les obligations juridiques des États pour assurer leur protection.

C’est sur cette base que, depuis 70 ans, après les efforts déployés dans le cadre de la Société des Nations, le HCR fait honneur à la tradition humanitaire de notre canton en défendant inlassablement les droits fondamentaux et la dignité des personnes déracinées. Sa proximité avec la réalité du terrain et son efficacité permettent d’apporter des solutions concrètes aux besoins les plus criants. Il s’affirme comme un pilier de la Genève internationale et contribue à forger l’esprit que celle-ci incarne.

Outre ses deux Prix Nobel de la paix, on peut juger de la qualité de l’institution à la lumière des personnalités qui y ont travaillé. Relevons que sur les dix-huit individus ayant reçu la bourgeoisie d’honneur de Genève, quatre sont passées par le HCR, à savoir Sadruddin Aga Khan, Kofi Annan, Sergio Vieira de Mello et Michael Møller. Autant de personnages qui ont marqué l’histoire des Nations Unies et du multilatéralisme. Sans oublier que l’actuel secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a été Haut Commissaire pour les réfugiés pendant dix ans. Le HCR est donc pour Genève à la fois une fierté et une filière d’excellence pour l’accomplissement de sa vocation internationale.

Les images publiées par la Fondation suisse pour le HCR à l’occasion de cet anniversaire donnent corps à une problématique humaine majeure, appelée à se renforcer dans les années à venir. Ces circonstances plaident pour une action collective, ambitieuse et déterminée. Genève y participe, à son niveau, à travers la présence du HCR, et en offrant des conditions propices au dialogue entre les États.

Par ailleurs, le canton contribue directement, dans le cadre de sa politique de solidarité internationale, à améliorer le sort des personnes déplacées. Il finance divers projets dédiés, à l’image de programmes d’éducation et d’intégration sociale pour des enfants et adolescents réfugiés en Jordanie, ou de l’aide déployée en matière de santé et de sécurité alimentaire dans les camps de réfugiés rohingyas au Bangladesh.

Aujourd’hui 14 décembre et demain se tient la première Réunion des hauts responsables, prévue à Genève mais finalement organisée en mode virtuel. Elle doit permettre de favoriser l’engagement des États et d’autres acteurs dans les crises des réfugiés, comme le prévoit le Pacte mondial sur les réfugiés. Il s’agit d’une étape importante à laquelle notre canton se réjouit d’être associé et dont nous ne doutons pas qu’elle permettra au HCR de sortir renforcé dans sa mission.

Nathalie Fontanet Afficher plus Conseillère d’État PLR Département des finances et des ressources humaines (DF)

