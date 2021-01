Suisse – Marché du travail: 68% d’actifs à plein temps, 31% à temps partiel L’Office fédéral de la statistique a publié mardi des données sur la vie active et le niveau de formation en Suisse en 2019.

Les chiffres publiés par l’OFS renseignent sur un large éventail de thèmes allant du statut sur le marché du travail au niveau de formation en Suisse. Hans Lucas via AFP

L’Office fédéral de la statistique a publié mardi le relevé structurel qui recense chaque année des données sur la vie active au niveau cantonal en Suisse. Les chiffres renseignent sur un large éventail de thèmes concernant entre autres le statut sur le marché du travail, le taux d'activité des personnes, les professions apprises et exercées au niveau de chaque canton.

Concernant le taux d’activité net des 15 à 64 ans, il varie selon les cantons entre 72,2% au Tessin et 84,8% à Nidwald, la moyenne nationale étant 79,9%. Ce taux désigne la part des personnes actives âgées de 15 à 64 ans, occupés et chômeurs, dans la population totale de cette tranche d’âge.

Le taux d’activité net moyen a été de 79,9% en 2019. OFS

Les chiffres montrent également que 68,3% des actifs occupés travaillent à plein temps contre 31,7% à temps partiel. La part des actifs occupés à plein temps se situe entre 64,6% dans le canton de Berne et 71,2% dans celui de Zoug.

La part des actifs occupés à plein temps se situe entre 64,6% dans le canton de Berne. OFS

Niveaux de formation en 2019

Les chiffres dévoilés mardi par l'Office fédéral de la statistique donnent également des indications quant aux niveaux de formation en Suisse en 2019. L'arc lémanique fait partie des régions où le niveau de formation est le plus élevé. Le taux de la population résidente permanente de 25 ans et plus ayant obtenu un diplôme d'une haute école s'élève ainsi à 27,9% dans le canton de Vaud et 35,6% dans le canton de Genève. C'est plus élevé que dans d'autres cantons romands tels que Neuchâtel (19,6%), le Valais (15,8%) ou le Jura (12,1%).



De façon générale, la région linguistique française de la Suisse affiche le plus haut taux de personnes ayant achevé des études supérieures (formation professionnelle supérieure et hautes écoles), soit 37,2%. Elle se place ainsi devant la région linguistique allemande (35,3%) et la région linguistique italienne (31,5%).





Eto/Ami