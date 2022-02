JO 2022 – 68 athlètes suisses en lice samedi à Pékin

Snowboard

La légende américaine Shaun White a fait ses adieux à la compétition en terminant à la 4e place de l'épreuve de half-pipe vendredi. À 35 ans, White n'a pas réussi à ajouter de médaille à son triplé en or (2006, 2010, 2018) et égale, comme en 2014, son plus mauvais résultat aux JO.

L'Américain a réussi malgré tout à instiller un peu d'émotion, avec ses larmes et l'hommage unanime de ses adversaires et des spectateurs, à des Jeux qui en manquent cruellement jusque-là. «Je voulais plus aujourd'hui évidemment, a-t-il lâché, en larmes. Je suis quand même fier de ce que j'ai fait.»