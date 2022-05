Cette semaine, Martina Hirayama, la secrétaire d’État à la formation, la recherche et l’innovation (SEFRI), s’est réjouie des mesures prises – financées à hauteur de 1,2 milliard en 2021 et 2022 – pour aider les chercheurs de Suisse boutés hors des programmes européens. En réalité, l’an dernier, seuls 28 millions ont été effectivement dépensés.

Comme si tout allait merveilleusement bien. Cette semaine, le Conseil fédéral annonçait des mesures «de grande ampleur» pour aider les milieux de la recherche à être tout aussi performants sans participer au programme européen nommé Horizon Europe. Avec un financement: 1,2 milliard de francs pour 2021 et 2022.

Lors d’un point de presse, le Secrétariat d’État à la formation, la recherche et l’innovation (SEFRI) insistait: pour nos universités, nos hautes écoles et nos PME, la situation actuelle n’a rien à voir avec 2014, lorsque la Suisse avait déjà été exclue du programme européen. «Le Conseil fédéral a pris des mesures très tôt et très complètes» s’est réjouie Martina Hirayama, la secrétaire d’État.