Nature en ville – 6600 arbres à planter, un défi colossal pour Morges Milieu urbain hostile au végétal, sous-sol bardé de conduites, nécessité d’impliquer les privés… Végétaliser une ville n’est pas une mince affaire. Tour des enjeux. Marine Dupasquier

La Ville de Morges prévoit d'arboriser six sites dont celui du nouveau quartier de la gare. FLORIAN CELLA

Comme Yverdon ou Lausanne avant elle, Morges présente à son tour une solide stratégie d’arborisation. D’ici à 2050, la Ville souhaite atteindre un indice de canopée (ndlr: espace couvert par les arbres de plus de 3 mètres, comprenant les feuilles et les branches) de 25%, contre 17% aujourd’hui. Pour ce faire, elle prévoit que 6600 arbres soient plantés sur l’ensemble de son territoire. Les bénéfices de cette végétalisation sont nombreux: limitation des pics de chaleur, stockage du CO₂, meilleure attractivité de la ville ou encore amélioration de la qualité générale de l’air et de la biodiversité. Il n’empêche que ce projet d’envergure présente de sacrés défis.