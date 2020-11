Coronavirus – 66 personnes infectées dans une maison de retraite à Sarnen Dans une maison de retraite d’Obwald, 35 pensionnaires et 31 membres du personnel ont été testés positifs coronavirus et ont été placés en isolement. Dans les cinq derniers jours, six résidents sont décédés du virus.

Tous les résidents et le personnel ont été testés. Même les personnes ne présentant pas de symptômes ont eu un résultat de test positif. (image d’archive) KEYSTONE

Plus de 60 personnes ont été infectées par le coronavirus dans une maison de retraite à Sarnen. Selon le site internet du home, 35 pensionnaires et 31 membres du personnel ont été testés positifs et ont été placés en isolement.

L’information a été révélée lundi par le quotidien alémanique Blick. Tous les résidents et le personnel ont été testés. Même les personnes ne présentant pas de symptômes ont eu un résultat de test positif. Dans les cinq derniers jours, six résidents sont décédés du virus, le dernier ce samedi.

ATS/NXP