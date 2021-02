Importation de marchandise frauduleuse – 61 kg de nems saisis dans un coffre Un homme et une femme, exploitants d’un restaurant, ont vu leur marchandise saisie à la douane de Ferney-Voltaire. Marianne Grosjean

Ce type de saisies sont monnaies courantes pour l’ A dministration fédérale des douanes . Pierre Abensur

Saisie alimentaire conséquente à la douane de Ferney-Voltaire ce mardi. Bien qu’ils aient assuré aux douaniers n’avoir rien à déclarer, un homme et une femme à bord d’un véhicule aux plaques vaudoises ont dû se garer sur le côté. Lors de la vérification du coffre, quelque 61,5 kg de nems à la volaille ont été découverts dans le compartiment de la roue de secours.

Le duo, un Vietnamien et une Française, tous deux domiciliés en Suisse et responsables de l’exploitation d’un restaurant, a dû s’acquitter d’un dépôt en milliers de francs en prévision d’une amende pour infraction à la TVA et à la loi sur les douanes, indique le communiqué de l’Administration fédérale des douanes. «Quant à la marchandise, elle a été séquestrée puis détruite, puisque les conditions de transport de marchandise alimentaire n’étaient pas respectées», précise encore le communiqué.