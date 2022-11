CONCOURS | 75x2 billets – 61e Concours Hippique International de Genève Gagnez 75x2 billets pour le Concours Hippique International de Genève du 7 au 11 décembre à Palexpo.

61 e Concours Hippique International de Genève DR

61e Concours Hippique International de Genève

Créé en 1926, le CHI de Genève (CHIG) est l'un des plus prestigieux concours hippiques du monde. Chaque année, à Palexpo, il réunit les meilleurs cavaliers et meneurs de la planète sur la plus grande piste indoor du circuit. Élu dix fois meilleur concours du monde, le CHI de Genève est l’un des quatre Majeurs du Rolex Grand Slam of Show Jumping.

La 61e édition du CHIG se tiendra du 7 au 11 décembre et, parmi ses épreuves phare, outre le Rolex Grand Prix du dimanche, on retrouvera la 21 e finale du Top 10 Rolex IJRC, le Cross Indoor présenté par la Tribune de Genève et la Coupe du monde d'attelage FEI.

Le CHIG, c'est 5 jours de fête et de grand spectacle, dans une ambiance de feu. Venez nombreux !

Tout le programme: www.chi-geneve.ch

Délai de participation: mardi 29 novembre à 12h.

