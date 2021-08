Trafic autoroutier – «60 km/h, c’est la vitesse moyenne réelle dans un bouchon» Diviser la vitesse maximale par deux sur un tronçon en cas de surcharge momentanée ne serait pas contreproductif. Un spécialiste de l’EPFL explique pourquoi. Benjamin Pillard

José Ibarra officie au sein du Centre de transport de l’École polytechnique fédérale de Lausanne. EPFL

L’Office fédéral des routes (OFROU) veut mettre les bouchées doubles. Il s’apprête d’une part à multiplier les panneaux de signalisation autoroutiers qui permettent d’abaisser automatiquement la vitesse maximale en fonction de la densité du trafic (jusqu’à 80 km/h). D’autre part, les spécialistes de la Confédération songent à réduire la limitation à 60 km/h aux heures de pointe. Tiendrait-on la solution miracle pour en finir avec les embouteillages? Spécialiste du Centre de transport de l’EPFL, José Ibarra en est convaincu.

«Si toutes les voitures roulaient à cette vitesse sur l’autoroute, on réduirait encore davantage les temps de freinage et d’accélération.» José Ibarra, conseiller au Centre de transport de l’EPFL

«Si toutes les voitures roulaient à cette vitesse sur l’autoroute, on réduirait encore davantage les temps de freinage et d’accélération, explique cet expert. Car quand on roule à 120 km/h et que l’on constate la présence d’un bouchon devant nous, on doit commencer à ralentir bien avant que si on circulait deux fois plus lentement.» Autrement dit, plus on réduit la limitation de vitesse, plus la distance entre les véhicules va être courte, ce qui a pour effet d’augmenter momentanément la capacité sur un tronçon donné.

Automobilistes plus zen

«Circuler de manière continue à 60 km/h correspond davantage à la vitesse moyenne réelle dans les secteurs sujets aux embouteillages, où il faut sans cesse s’arrêter pendant plusieurs minutes», assure José Ibarra. Cet économiste des transports fait le parallèle avec les zones limitées à 30 ou 20 km/h en localité: «Il n’y a jamais de bouchon car on roule sans interruption, contrairement aux secteurs à 50 km/h équipés de feux de circulation. On a observé dans les villes qu’en réduisant ainsi les limitations, on arrive à garder les mêmes vitesses moyennes, voire à les augmenter, simplement parce que l’on a beaucoup moins d’attente aux carrefours.»

Une optimisation de l’infrastructure existante qui serait plus urgente dans nos contrées que dans les pays voisins, en raison notamment de la densité du réseau. «Nous avons des entrées et sorties autoroutières plus rapprochées, et chacune de ces intersections génère des ralentissements du trafic, souligne José Ibarra. Il y a aussi moins d’alternatives qu’en Allemagne ou en France, où l’on trouve des routes nationales quasi parallèles à l’autoroute.»

Le réseau autoroutier suisse comporte des entrées et sorties rapprochées, qui génèrent des ralentissements du trafic.

Rouler à 60 km/h aux heures de pointe générerait aussi moins de stress. «C’est plus agréable pour les gens, et plus propice à une diminution du nombre d’accidents qu’avec une conduite agressive», conclut le spécialiste.

Reste à savoir si les automobilistes adhéreront au concept. Pour José Ibarra, une telle limitation de vitesse – même temporaire – sur l’autoroute n’aurait pas été comprise si elle avait été introduite d’emblée par l’OFROU sans s’assurer que l’abaissement à 80 km/h permette effectivement de fluidifier le trafic.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.