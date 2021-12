Lutte contre le coronavirus – 55 millions de personnes entrent en Suisse sans test Covid Le Conseil fédéral a désigné des zones frontalières comme étant exemptes de test Covid et de formulaires d’entrée. Ces régions sont toutefois très vastes. Julien Culet

La douane de Thônex-Vallard. PIERRE ALBOUY

Passer son week-end à Milan, Lyon ou encore Munich: c’est possible sans avoir à se poser la question du test au retour en Suisse. Pour éviter d’entraver le trafic des frontaliers et les échanges avec les régions voisines, le Conseil fédéral a désigné des zones qui échappent aux restrictions d’entrée. Dans celles-ci, il n’est pas nécessaire de fournir un test négatif ou de remplir un formulaire. Or, il s’avère que les régions concernées sont très vastes. Il est ainsi possible d’effectuer plusieurs heures de route, bien loin d’une zone frontalière.