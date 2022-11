Nage de nuit aux Pâquis – 500 valeureux ont bravé une eau à 10 degrés, sous la pluie Cette deuxième session nocturne a attiré la foule mercredi soir, malgré une météo hostile. Reportage sur la jetée des Bains. Thierry Mertenat

Descente du phare sur 170 mètres dans une eau à 10 degrés, avec ou sans bonnet de nage. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Quand on le questionne sur sa tenue estivale – short de plage, sac à dos et baskets –, il répond simplement: «Mon corps est à bonne température, je le mets en condition pour la suite.» Un brave parmi les braves. Il se prénomme Evick et est arrivé à vélo du Grand-Saconnex. Sous la pluie qui glace les sangs.