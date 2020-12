Italie – 500 familles réclament 100 millions d’euros à Rome Victimes de la pandémie, ces familles de Lombardie accusent l’Etat italien de graves omissions dans la gestion de la crise du Covid-19.

Les familles critiquent entre autres l’absence d’un plan national anti-pandémies mis à jour et les retards dans la création d’une «zone rouge» en février. KEYSTONE

Environ 500 familles de victimes de la pandémie de Covid-19 vont déposer une plainte au civil. Elles réclament cent millions d’euros à l’Etat italien qu’elles accusent de graves omissions dans la gestion de la crise, rapportent mercredi les médias.

La plainte vise le chef du gouvernement Giuseppe Conte, le ministre de la Santé Roberto Speranza et le président de la région Lombardie, Attilio Fontana. Cette région est la plus touchée par la pandémie avec près de 25’000 des quelque 70'000 morts enregistrés en l'Italie depuis février.

Cette plainte au civil fait suite à environ 300 plaintes au pénal, selon une association de proches des victimes à l’origine de ces procédures judiciaires, le Comité «Noi denunceremo» (nous dénoncerons), déposées au cours des derniers mois, essentiellement auprès du parquet de Bergame (nord). Le parquet mène plusieurs enquêtes distinctes liées à cette tragédie.

«Zones rouges» créées en retard

Les avocats de «Noi denunceremo» reprochent «de graves omissions aux autorités publiques régionales lombardes et au gouvernement central» dans l’organisation de la riposte à la pandémie, écrit mercredi le quotidien local Bergamonews sur son site.

Ils critiquent entre autres l’absence d’un plan national anti-pandémies mis à jour et les retards dans la création d’une «zone rouge» en février, comprenant deux communes du département de Bergame, Nembro et Alzano Lombardo, particulièrement touchées par le coronavirus.

Les premières «zones rouges» ont été établies fin février sur décision du gouvernement italien et ont concerné une dizaine de municipalités en Lombardie, notamment Codogno, la ville du «patient numéro un».

Début mars, l’épidémie a continué de se propager, avec deux foyers plus importants, dans les deux communes de Nembro et d’Alzano mais la zone rouge n’y a été instaurée que le 9 mars. Les autorités régionales et le gouvernement de Rome se rejettent la responsabilité de ce retard.

ATS/NXP