Nouvelle initiative populaire – «50 francs par mois de rente en moins, c’est supportable» Un comité de droite s’attaque à un tabou: les rentiers actuels devraient passer à la caisse. Arthur Grosjean , Berne

Fulvio Pelli, l’ancien président du PLR, lance une initiative populaire fédérale pour sécuriser le financement des retraites. KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay

Ce n’est pas la réponse du berger à la bergère, mais presque. La semaine passée, la gauche syndicale criait sur la place publique «au vol des rentes». Elle accusait les Chambres fédérales à majorité bourgeoise de mener une opération de sabotage des rentes en voulant élever l’âge de la retraite des femmes à 65 ans, tout en diminuant leurs rentes dans le 1er et le 2e piliers.

«Nous demandons que le fardeau du financement de la retraite soit partagé équitablement par toutes les générations.» David Trachsel, président des Jeunes UDC

Eh bien, à droite, il y a des voix tout aussi critiques envers le parlement – dans un sens complètement opposé. Elles estiment que la réforme en cours est un emplâtre sur une jambe de bois et qu’il faut d’urgence assainir la prévoyance vieillesse. Voilà pourquoi un comité, emmené par des libéraux-radicaux et des UDC, a lancé mardi à Berne une nouvelle initiative populaire fédérale intitulée «Oui à des rentes pérennes et équitables». En figure de proue: l’ancien président du PLR, Fulvio Pelli.