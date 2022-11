Psychologie infantile – 5 pistes pour parler de la guerre à ses enfants De passage à Lausanne le 15 novembre, la spécialiste de la prise en charge des traumatismes psychiques Hélène Romano donnera des clés aux adultes pour aborder la question de la guerre avec les plus jeunes. Fabienne Rosset

Des enfants jouent devant des bâtiments endommagés dans la région de Kyiv, le 09 novembre 2022. GETTY IMAGES/ED RAM

Quand on vit dans un pays en paix et qu’on n’a jamais soi-même connu la guerre, la question se pose en tant que parents: on en parle à ses enfants ou pas? Et si oui, comment? Pour répondre à ces interrogations essentielles, le Centre de compétences dans la gestion des situations sensibles en milieu scolaire de la HEP Vaud organise une conférence publique de la spécialiste de la prise en charge des traumatismes psychiques Hélène Romano, sur le thème des enfants face à la guerre, le 15 novembre à Lausanne*.