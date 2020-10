Nouvelles mesures anti-Covid – 46 millions de Français entrent dans le couvre-feu Après Paris et huit villes, le premier ministre Jean Castex étend le couvre-feu nocturne aux deux tiers du pays. Dont une partie de la France voisine. Alain Rebetez

Une patrouille de police dans les rues de Paris vérifiant l’application du couvre-feu. En une semaine, plus de 4700 amendes de 135 euros ont été infligées. keystone-sda.ch

Une semaine après le président de la République qui avait annoncé le couvre-feu nocturne à Paris et dans l’Île-de-France ainsi que dans huit agglomérations du pays, c’était jeudi au tour du premier ministre Jean Castex d’annoncer l’élargissement de la mesure à 38 nouveaux départements. Pour ceux qui touchent la Suisse, il s’agit du Jura, de l’Ain et de la Haute-Savoie, et un peu plus loin de la Côte-d’Or (Dijon), la Saône-et-Loire (Macon), le Rhône (Lyon), l’Isère (Grenoble) et la Savoie…

«Il est encore temps d’éviter des mesures beaucoup plus dures, mais il ne nous reste plus beaucoup de temps» Jean Castex, premier ministre