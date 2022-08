Athlétisme – Voici les 46 athlètes suisses qui se rendront aux Européens Swiss Athletics a annoncé sa sélection pour le rendez-vous de Munich, qui se tiendra du 15 au 21 août.

Le sauteur vaudois Loïc Gasch sera de la partie en Allemagne. AFP

Swiss Athletics a annoncé une délégation forte de 46 athlètes en vue des Championnats d’Europe de Munich, qui auront lieu du 15 au 21 août. 24 hommes et 22 femmes (dont 4 relais) ont été sélectionnés après avoir décroché les minima exigés ou via le World Ranking. A noter que sur 110 m haies et 400 m haies masculin ainsi que sur 100 m féminin, la Suisse sera présente avec le maximum d’athlètes possible (3).

Swiss Athletics précise que quelques décisions sont encore à prendre, notamment au sujet de la troisième place du 100 m féminin aux côtés de Mujinga Kambundji et de Natacha Kouni, qui sera attribuée à Ajla Del Ponte ou à Géraldine Frey lors du Meeting de Langenthal le 10 août. Il en va de même pour la cinquième place du relais 4x100 m masculin (Sylvain Chuard ou Daniel Löhrer) et du relais 4x400 m féminin (Sarah King ou Rachel Pellaud).

Européens de Munich, la sélection suisse Afficher plus Hommes. 100 m: Pascal Mancini (FSG Estavayer). 200 m: William Reais (LC Zurich), Felix Svensson (Versoix-Athlétisme). 400 m: Ricky Petrucciani (LC Zurich), Lionel Spitz (Adliswil Track Team). 5000 m: Jonas Raess (LC Regensdorf). 110 m haies: Finley Gaio (SC Liestal), Mathieu Jaquet (LC Frauenfeld), Jason Joseph (LC Therwil). 400 m haies: Julien Bonvin (CA Sierre), Dany Brand (LC Zurich), Nahom Yirga (LC Zurich). 3000 m steeple: Michael Curti (LC Therwil). Hauteur: Loïc Gasch (US Yverdon). Perche: Dominik Alberto (LC Zurich). Longueur: Benjamin Gföhler (LC Zurich). Décathlon: Simon Ehammer (TV Teufen). 4×100 m: Bradley Lestrade (Lausanne-Sports), Mancini, Reais, Svensson, Sylvain Chuard (FSG Bassecourt) ou Daniel Löhrer (STV Oberriet-Eichenwies). 4×400 m: Bonvin, Brand, Charles Devantay (SA Bulle), Filippo Moggi (LC Zurich), Petrucciani, Spitz, Yirga. Marathon: Adrian Lehmann (LV Langenthal), Julien Lyon (Footing-Club Lausanne), Patrik Wägeli (LC Frauenfeld). Femmes. 100 m: Mujinga Kambundji (STB), Natacha Kouni (LC Zurich), Géraldine Frey (LK Zug) ou Ajla Del Ponte (US Ascona). 200 m: Mujinga Kambundji, Léonie Pointet (CA Riviera). 400 m: Silke Lemmens (LC Zurich). 800 m: Lore Hoffmann (ATHLE.ch), Audrey Werro (CA Belfaux). 100 m haies: Ditaji Kambundji (STB), Noemi Zbären (SK Langnau). 400 m haies: Annina Fahr (LAC TV Unterstrass), Yasmin Giger (LC Zurich). 3000 m steeple: Chiara Scherrer (TG Hütten). Perche: Angelica Moser (LC Zurich), Pascale Stöcklin (Old Boys Basel). Heptathlon: Annik Kälin (AJ TV Landquart). 4×100 m: Del Ponte, Frey, Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports), Mujinga Kambundji, Salomé Kora (LC Brühl), Kouni, Pointet. 4×400 m: Fahr, Giger, Lemmens, Julia Niederberger (LA Nidwalden), Sarah King (LV Langenthal) ou Rachel Pellaud (Stade Genève). Marathon: Fabienne Schlumpf (TG Hütten), Martina Strähl (LV Langenthal).

Sport-Center

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.