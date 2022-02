JO 2022 – 46 athlètes suisses en lice lundi à Pékin

Hockey sur glace

L’équipe de Suisse masculine retrouvera la République tchèque en huitièmes de finale, mardi (9h40 heure suisse). Lors du deuxième match du tournoi, la sélection de Patrick Fischer s’était inclinée 1-2 après les tirs au but contre la sélection tchèque.

AFP

Battus par le Danemark au premier match (1-2), les Tchèques ont ensuite gagné contre la Suisse puis les Russes au terme d’un match spectaculaire (6-5 après prolongation).

Les trois premiers de chaque groupe (ROC, Finlande et Etats-Unis) ainsi que le meilleur deuxième (Suède) sont directement qualifiés pour les quarts de finale.

Outre République tchèque – Suisse, les autres huitièmes de finale mettront aux prises le Canada et la Chine, le Danemark et la Lettonie ainsi que la Slovaquie et l'Allemagne.

Si la Suisse se qualifie, elle joue la Finlande en quarts.