Fête de la musique à Genève – 450 heures de concerts, sans viande ni plastique Motivée par un bilan carbone positif, la grand-messe musicale affine ses exigences écologiques. Rendez-vous du 23 au 25 juin, du rock au hip-hop, du classique à la danse.

Ce qu’on verra toujours cette année à la Fête de la musique, des concerts aux Bastions, comme ici en juin 2022. MAGALI GIRARDIN

Fi des brochettes et des ragoûts. En 2023, la Fête de la musique se fera sans viande, ou presque: «7% de bœuf sur tous les stands, 65% de plats végétariens.» Les 28% restant? Renseignement pris, il y aura encore du poulet et du cochon, pour les saucisses. «Sinon, on aurait uniquement de la raclette, qui est un produit végétarien.» Sur ces quelques mots savamment pesés, Sami Kanaan, conseiller administratif chargé de la culture à la Ville de Genève, introduisait à la presse les derniers enjeux relevés par la Fête de la musique.

Du 23 au 25 juin, la 32e édition du plus grand événement musical de Genève, si elle s’annonce riche en fibres alimentaires, entend également se passer des bouteilles en plastique. Du moins pour les groupes sur scène, c’est un début. Pour tout le monde en revanche, la vaisselle recyclable sera de rigueur, du gobelet à l’assiette. Enfin, de l’énergie «verte», centrales solaires et barrages hydrauliques est-il précisé dans le dossier de presse, fera tourner le manège, tandis que des vélos-cargo transporteront le matériel.

«Les trois quarts des émissions de gaz à effet de serre, ce sont les festivaliers: 20% viennent encore en voiture.» Sami Kanaan, conseiller administratif de la Ville de Genève, en charge de la culture

À propos de pollution: l’an passé, les organisateurs ont mandaté un bilan carbone. Résultat de l’étude? «Globalement bon», se félicite le magistrat socialiste. Il précise: «Les trois quarts des émissions de gaz à effet de serre, ce sont les festivaliers: 20% viennent encore en voiture. Ne venez pas en voiture!». C’est dit.

La musique à présent. Car, après tout, on vient essentiellement pour cela. Sami Kanaan est pareillement content. Nombre d’artistes locaux cartonnent même à l’étranger, ainsi du rappeur Makala, qui faisait salle comble le 27 mai dernier à l’Olympia de Paris. Bravo. Et puis la Fête de la musique, «qui marque le début de l’été» et «dont le succès ne se dément pas», reste, il est vrai, un moment unique à Genève lors duquel se mélangent toutes les origines et les classes sociales.

Périmètre stable

Record battu par Feu Ô Lac? En mai, le spectacle de drones accueillait 800’000 personnes sur les rives du Léman. La Fête de la musique, elle, attire 200’000 visiteurs par beau temps. Depuis longtemps, cependant, les organisateurs ne communiquent plus aucun chiffre.

Mais les concerts, alors! «450 heures de musique», résume Laurent Marty, coordinateur au long cours. 450 heures de musique, pour un espace limité. Ce n’est pas cette année que l’on verra à nouveau des scènes fleurir sur la rive droite. Bien sûr, on retrouvera la Fête dans ses quartiers périphériques, Carouge, Plan-les-Ouates, Lancy, Bernex et Confignon encore, Versoix aussi.

Ce qu’on ne verra probablement pas cette année, une aussi grande foule de danseurs, comme en 2022 sur la place de Neuve. Les DJ jouaient au balcon du Grand Théâtre. MAGALI GIRARDIN

En ville, c’est le schéma classique. Le périmètre embrasse la cité, de Saint-Antoine à la place de Neuve, du parvis de la Cathédrale au parc des Bastions. Trente scènes au total, dont un triporteur, solaire bien entendu, avec platines et micro.

Quelques modifications tout de même: du 23 au 25 juin, il n’y aura rien dans la cour du Musée d’art et d’histoire. Tandis qu’un plateau «léger» campera cour Saint-Pierre, réservé aux spectacles chorégraphiques. Les dizaines de compagnies installées à Genève, les écoles de danse également, nourrissent chaque année dans le cadre de la Fête de la musique une vitrine exhaustive des créations en cours, des dernières tendances.

Compositrices de tous les temps

Du classique, à présent. Pas de Fête sans l’ensemble Eklekto, fleuron suisse des percussions contemporaines, cette fois dans les partitions de Iannis Xenakis. À suivre dans la cour de l’Hôtel-de-Ville, dimanche à 12 h 10. Pas de Fête sans baroque non plus, programme non stop le vendredi de 19 h à 01h dans la Salle centrale de la Madeleine. Compter également avec l’orgue du Victoria Hall, trente ans de service exactement. L’organiste titulaire, Diego Innocenzi, sera à la manœuvre, samedi dès 21 h 30.

Mais s’il y a un thème en particulier que la programmatrice Alexandra Marinescu tient à mettre en avant cette année, ce sont les compositrices. Une dizaine de concerts constelleront le week-end, pour faire entendre les œuvres de Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Alma Mahler et Lili Boulanger – sans doute les plus fameuses – tout comme Barbara Strozzi, tenante du baroque italien, ou Rita Strohl, talentueuse chambriste française disparue en 1941. Longue est la liste des femmes laissées de côté par la musicologie traditionnelle.

Anthologie du rap romand

Et des musiques actuelles. On attend la place de Neuve noire de monde, vendredi dès 19 h. Certes, ça ne devrait pas ressembler à la gigantesque «party» de plein air à laquelle on assistait en 2022. Mais qui sait. Même lieu, le samedi dès 18 h, divers labels genevois mèneront le bal, Bongo Joe, Cheptel, Evidence, entre autres.

Musiques du monde à l’Observatoire, tous styles aux Réformateurs. Que dire encore d’une affiche toujours pléthorique? L’électronique a trouvé sa place, Bastions Rocailles le samedi soir. Et le hip-hop à Saint-Antoine, samedi toujours, dès 23 h, pour une «anthologie du rap romand».

