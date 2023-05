Vente aux enchères – 40 montres F.P.Journe sous le marteau de Christie’s à Genève La collection, réunie par un admirateur de la première heure, sera dispersée à l’Hôtel des Bergues ce 12 mai. Sylvie Lefebvre-Guerreiro

Tourbillon Souverain «Souscription», No. 2/20, vers 1999. Estimation: 1,8 – 2,8 millions de francs. CHRISTIE’S IMAGES LTD

Vendredi 12 mai, Christie’s orchestrera à Genève une vente entièrement dédiée au brillant parcours de l’horloger François-Paul Journe. Au menu: 40 montres rassemblées par un unique connaisseur pendant plus de vingt ans. Certaines sont très rares. Comme ce Tourbillon Souverain «Souscription» en platine doté d’un calibre en laiton et d’un cadran en or jaune. Réalisé vers 1999, date de la fondation de la marque F.P.Journe, il est estimé entre 1,8 et 2,8 millions de francs. Confidences de l’horloger en personne.

À partir de quand la quantité de montres F.P.Journe aux enchères a-t-elle significativement augmenté? Elles étaient rares avant 2005-2006, parce que nous produisions peu et que nous avions peu de modèles. Aujourd’hui, nous fabriquons environ 1000 montres par an. Et comme nous n’étions pas chers par rapport à la concurrence, les gens gardaient les montres. 2005 est l’année durant laquelle nous sommes passés des mouvements en laiton à ceux en or.

Près de 80 F.P.Journe peupleront les enchères de mai, toutes maisons confondues. Comment expliquez-vous ce succès? En plus de la question de la rareté, les gens ont progressivement compris qu’il y avait une vraie histoire derrière la marque, une collection cohérente, un style, une qualité, des fonctions que l’on ne trouve pas chez les autres.

Qui est le propriétaire de la collection? Danny Govberg, l’un des tout premiers à avoir misé sur nous. Avant de créer Watchbox (ndlr. leader mondial de vente en ligne de montres seconde main de luxe), il était notre détaillant de Philadelphie. Aux États-Unis, pour vendre une montre neuve, les détaillants reprennent très souvent une ancienne. C’est comme ça qu’il a commencé, en proposant d’abord mes montres d’ailleurs.

Pourquoi le lot phare de la vente, le Tourbillon Souverain «Souscription», bénéficie-t-il d’une estimation aussi élevée? Parce qu’il s’agit du numéro 2. Le numéro 1 avait fait 3 millions chez Phillips il y a deux ans… Et il s’agit de la première génération des mouvements en laiton, qui sont bien plus rares; nous n’en n’avons produit que dans les 2000 en tout, je pense. Enfin, c’est une «Souscription». À l’époque, j’avais demandé à vingt personnes que je connaissais de me financer en achetant une montre à prix étudiant. Celle-ci ne valait alors que 27’500 francs…

Qu’appelez-vous un Tourbillon Souverain? C’était la première montre-bracelet à avoir un remontoir d’égalité pour palier aux effets néfastes du tourbillon qui est quelque chose de très lourd. Dès que l’énergie du ressort principal baisse, le tourbillon se fait de plus en plus frottant, ce qui détériore la marche du mouvement. Le remontoir d’égalité permet d’avoir toujours la même force qui arrive à l’échappement.

Qu’est-ce qui, selon vous, fait la force de cette vente? Elle ne réunit que deux modèles encore produits. Et les estimations sont très correctes.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.