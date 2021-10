Troisième dose de vaccin – La Confédération attend une décision de Swissmedic

Une dose de rappel pourrait être recommandée par l’Institut suisse des produits thérapeutiques en raison d’une baisse de l’efficacité du vaccin chez les personnes de plus de 80 ans, a indiqué jeudi Alain Berset.

La Confédération et les Cantons sont suspendus à la décision de Swissmedic de recommander une troisième dose de vaccin. Les personnes de plus de 80 ans pourraient être les premières concernées, a dit jeudi le ministre de la Santé Alain Berset.

«Nous avons des échanges réguliers avec la Commission fédérale des vaccinations et les Cantons. Nous attendons la décision de Swissmedic», a-t-il indiqué devant les médias à Berne. Il faudra encore déterminer à qui et quand un rappel de la vaccination sera proposé.

Mais on a constaté une certaine baisse de l’efficacité du vaccin après quelques mois chez les personnes de plus de 80 ans. Les Cantons devront donc se préparer aux rappels pour ces personnes.

Actuellement, «il y a encore peu d’évidences sur le bénéfice d’un rappel pour tout le monde», a ajouté Patrick Mathys, chef de la section Gestion de crise et collaboration internationale de l’Office fédéral de la santé publique. D’une façon générale, il est important de mettre en oeuvre ces vaccinations là où elles ont du sens.

Même si aucun vaccin ne protège à 100%, ceux dont on dispose en Suisse sont sûrs, efficaces et de très haute qualité, a assuré Alain Berset. Le vaccin fonctionne et cela est scientifiquement prouvé, a ajouté le directeur de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé (CDS) Lukas Engelberger.

Et d’appeler à ne pas politiser l’injection. Ce n’est pas lui qui divise la société mais la pandémie. Le vaccin est le meilleur moyen d’éviter cette scission.

Zone à risque

«Nous ne sommes pas encore hors de la zone à risque» malgré une situation plus détendue qu’en août, estime Lukas Engelberger. Les chiffres des infections et des personnes hospitalisées après une infection sont en recul depuis plusieurs semaines. Toutefois, la situation ne se détend que lentement dans les hôpitaux.

Les nombreuses infections au cours des dernières semaines se font encore ressentir. La majorité des personnes hospitalisées ne sont pas vaccinées. Elles représentent un risque pour l’ensemble de la société et de l’économie, a souligné Lukas Engelberger.