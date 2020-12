Colère des riverains – 379 arbres abattus face à l’aéroport Ces coupes sont dues au projet de réseau de chauffage à distance GeniLac et à l’enfouissement d’une ligne à très haute tension, expliquent les SIG. Laurence Bezaguet Grobet

« ces arbres faisaient écran et protégeaient de nombreux riverains, voisins de l’autoroute.» DR

On le répète fréquemment dans ce journal: les arbres sont devenus un sujet hautement émotionnel à Genève. Alors il n’est pas surprenant que l’abattage en cours de 379 arbres (!) le long de l’autoroute face à l’aéroport, entre Palexpo et la route de Meyrin, en ait déjà ému plus d’un. «Nous avons été réveillés en pleine nuit par le bruit d’une tronçonneuse», raconte une propriétaire de villa, domiciliée au chemin Riant-Bosquet, non loin du chantier. «Cet abattage d’arbres est vraiment très dommageable pour le quartier. Non seulement au niveau esthétique, mais aussi parce que ces arbres faisaient écran et protégeaient de nombreux riverains, voisins de l’autoroute.» Des promeneurs et amateurs de footing dans la proche campagne du Jonc sont également en colère.