Ensoleillement – 373 heures de soleil à Genève: un mois de juillet record en Suisse Le précédent record datait de 1911. L’astre avait alors brillé durant 370 heures à Berne.

Le soleil a brillé durant plus de 12 heures par jour en moyenne à Genève en juillet (archives). KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Le mois de juillet 2022 a été le mois le plus ensoleillé en Suisse depuis le début des mesures. À Genève, le soleil a brillé durant 373 heures, annonce dimanche soir SRF Meteo.

Le précédent record datait de 1911. Phébus avait alors brillé durant 370 heures à Berne. Les météorologues précisent qu’il s’agit d’un record statistique. Les techniques de calcul différent entre cette époque-là et aujourd’hui.

Globalement, l’ensoleillement était supérieur à la moyenne dans toute la Suisse en juillet. Plusieurs stations du Plateau, du Nord des Alpes et du Valais ont enregistré plus de 300 heures de soleil, selon Météosuisse.

Ce mois a ainsi été le plus ensoleillé depuis le début des mesures homogénéisées en 1959 dans des villes comme La Chaux-de-Fonds (NE), Neuchâtel, Sion, Montana (VS), Lucerne et Lugano (TI). A Bâle, il a été le mois de juillet le plus ensoleillé depuis le début des mesures en 1886.

ATS

