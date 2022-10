Un livre en forme de journal – 366 jours de la vie d’une ville Benjamin Philippe visite le passé de Genève en lui prêtant une plume et un cahier pour écrire. Benjamin Chaix

Les ponts de l’Île autrefois, par Percho, image de couverture de l’ouvrage de Benjamin Philippe. PERCHO/ÉDITIONS SLATKINE

Benjamin Philippe est un amoureux de la langue française, qu’il enseigne à Genève, où il a grandi. Son enfance s’est déroulée à Collex-Bossy, avant des études secondaires et supérieures à Lyon et un passage à l’ambassade de France en Hongrie. Puis il est revenu en Suisse, a œuvré au 13e Sommet de la francophonie, à Montreux, en 2010, avant de se fixer dans la ville de Rousseau et d’y publier cet automne un ouvrage qui trahit son goût pour les éphémérides.