Pétition contre le bruit à Genève – 30 km/h à la rue des Charmilles? Une réponse frustrante de la Ville Excédés par le vacarme routier, les habitants attendaient une réaction positive à leur pétition. On leur promet des aménagements, mais le recours du TCS et de la droite bloque tout. Cathy Macherel

La rue des Charmilles, à 17 h 30. La rue se transforme en un immense bouchon et les deux-roues remontent la file. CATHY MACHEREL

Excédés par les nuisances sonores du trafic et de la pollution, les habitants de la rue des Charmilles lançaient une pétition en septembre 2021 pour réclamer à la Ville l’abaissement de la vitesse à 30 km/h sur cet axe très fréquenté. Après des mois d’attente, et de renvois de balle entre la Ville et le Canton, une réponse écrite vient de leur parvenir.