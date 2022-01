Lettre du jour – 2G+, c’est pourtant simple… Opinion Courrier des lecteurs

Confignon, 30 décembre

Je vais à la piscine, moyennement motivée, certificat de guérison en poche. C’est-à-dire que j’ai effectué un test PCR, ma guérison a été attestée par un code QR valable jusqu’en 2022. Confiante, je présente mon certificat. Rouge sur le scan, mon pass n’est plus valable. Pas de souci, ce n’était pas le bon. Je présente alors mon certificat de guérison. Rouge: il me faut la 2G+.

J’indique que je suis vaccinée et guérie. On m’explique qu’il me manque le +. Je me suis donc fait vacciner, j’ai chopé le Covid et je dois aller me faire tester pour nager 1 kilomètre. J’appelle Unilabs pour m’assurer que mon certificat de guérison ne suffit pas. Injoignable. Ma motivation déclinante se transforme en hargne: j’irai nager, + ou pas +.

Détour par la pharmacie. Les tests sont sur rendez-vous, le pharmacien atteste que tout cela est d’une absurdité totale, que cela fait perdre du temps à tout le monde au détriment du travail de qualité. Voyant ma tête dépitée, il me fait le test. Je retourne à la piscine avec mon code papier, prête à nager le double.

Je tends le code QR de guérison à une autre employée: vert. Perplexe, je lui demande si elle n’a pas besoin du test, j’explique que son collègue vient de me refuser l’entrée. Sûr, je vais nager le triple pour amortir.

Le collègue scanne mon certificat de guérison: vert. Puis mon certificat de vaccination: rouge (je plains intérieurement les daltoniens). Il confirme qu’il faut un test pour le +. Un truc m’échappe, mais je veux juste nager, je tends mon bout de papier.

Dubitative, j’appelle la hot-line Covid pour comprendre. Je réexplique (le rouge, le vert, le +). On m’assure que je n’ai pas besoin de test si je suis guérie et m’invite à consulter le site de la Confédération, car je fais partie des exceptions à la règle des 2G+. «Les personnes dont la vaccination complète, la vaccination de rappel (3e dose) ou la guérison date de moins de quatre mois sont exemptées du certificat de test supplémentaire», subtilité inconnue des Vernets.

Je file en cabine et, ironie du sort, je m’aperçois que j’ai oublié mon maillot de bain. Mais ça, c’est une autre histoire.

Julie Peradotto

