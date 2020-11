Magasin bachique éphémère – 29 vignerons genevois ouvrent une boutique en ville Une cave vouée aux crus locaux naît en plein centre-ville. Fermeture annoncée à Noël. Jérôme Estebe

6 novembre 2020 - Les vignerons genevois ouvrent une boutique éphémère rue Vallin 10. Lucien FORTUNATI

Une nouvelle boutique de vins exclusivement genevois à un jet de chasselas de Bel Air? Avec quasi 90 références gentiment alignées dedans? En voilà une bonne nouvelle! Mais attention: ne tardez pas trop avant de pousser la porte dudit magasin. Il n’ouvrira que pour deux mois. À Noël, rideau! Oui, les vignerons genevois sont dans le vent: ils ont ouvert depuis mardi dernier un pop-up bachique. C’est au 10 de la rue Vallin que ça se passe. Qu’on se le dise!

Pile poil

Mais reprenons depuis le début. Très vite après le premier confinement, quelques caves locales s’étaient unies pour créer un point de vente collectif à la Praille. «Ça a été un vrai succès», raconte l’activiste Willy Cretegny du Domaine de la Devinière. «Du coup, on s’était juré de refaire quelque chose avant Noël. Au mois d’octobre, je me suis mis à chercher une arcade. On m’a proposé la boutique rue Vallin. On a décidé de foncer. Pile avant le semi-confinement.» Timing parfait.