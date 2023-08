Élections fédérales – 264 candidatures genevoises pour l’Assemblée fédérale Les listes provisoires pour le Conseil national comptent 251 noms et 13 pour le Conseil des États. Soit 73 candidatures de moins qu’en 2019. Il y a davantage de candidates qu’il y a quatre ans. Rachad Armanios

Ils et elles sont 251 à se lancer à l’assaut des douze sièges réservés à Genève au Conseil national cet automne. Et 13 à briguer les deux pour le Conseil des États. Ce mardi, au lendemain du délai de dépôt par les partis, la Chancellerie a publié les listes électorales provisoires. On compte un total de 254 candidatures, soit 73 de moins qu’en 2019.

Il y a quatre ans, les listes pour le Conseil national comptaient seulement 176 noms, soit 75 de moins. Pour le Conseil des États, ils étaient 15 à se présenter, soit deux de plus.

Cette fois, la parité est presque atteinte, puisqu’il y a 48% de candidates pour le Conseil national et 46% pour les États. Contre respectivement 43% et 33% en 2019. Christian Zaugg (EàG) est le plus âgé (80 ans), Gabriel Haddad (Centre) le plus jeune (18 ans).

Chloé Frammery se lance

Anciens conseillers nationaux, le député UDC Charles Poncet et l’ex-député Pierre Vanek (LUP) tentent un retour dans cette Chambre. Les respectivement ancien et actuel conseillers administratifs de la Ville Rémy Pagani (Union populaire) et Sami Kanaan (PS) sont aussi candidats.

De même que la coronasceptique Chloé Frammery et son compagnon de route Gérard Scheller, qui se présentent à deux sur la liste «Liberté». «Ça nous donnera l’occasion de parler au grand public de certaines notions quelque peu passées sous silence ces dernières années», a-t-elle commenté sur les réseaux sociaux. Le duo s’était déjà essayé en politique en 2018, en se présentant au Grand Conseil sur la liste «Égalité & Équité».

Quant à Philippe Oberson, qui s’est présenté ce printemps en indépendant pour le Conseil d’État, il brigue le Conseil national et le Conseil des États avec une colistière, Anastasia-Natalia Ventouri, sur la liste Le Peuple d’abord.

Des sortants s’en vont

À gauche, seule la sortante Stéfanie Prezioso (Union populaire) ne se représente pas, remplacée par l’ex-député Pablo Cruchon en tête de liste de son parti pour le Conseil national et pour les États. Les socialistes Christian Dandrès et Laurence Fehlmann Rielle rempilent, comme les Verts Delphine Klopfenstein Broggini, Nicolas Walder et Isabelle Pasquier-Eichenberger. Les roses et les Verts représentent Carlo Sommaruga et Lisa Mazzone pour le Conseil des États.

Le conseiller national vert’libéral Michel Matter se représente également et brigue aussi le Conseil des États. Tout comme l’élu du Centre Vincent Maitre. Ainsi que la conseillère nationale PLR Simone de Montmollin. Son collègue de parti au National, Christian Lüscher, quitte Berne après seize ans sous la Coupole.

À l’UDC, Yves Nidegger a quitté il y a peu le Conseil national, remplacé par le vient-ensuite Thomas Bläsi, qui se représente. Tout comme Céline Amaudruz, qui est aussi la championne de l’UDC pour les États. Mauro Poggia (MCG), qui brigue aussi la Chambre des cantons, est également tête de liste pour le Conseil national, accompagné de Roger Golay et de Philippe Morel.

