JO 2022 – 26 athlètes suisses en lice mardi à Pékin

Patinage artistique

La jeune Russe Kamila Valieva (15 ans) est devenue la première patineuse de l’histoire à réussir des quadruples sauts aux Jeux olympiques, lors du programme libre femmes de la compétition par équipes, lundi à Pékin.

Kamila Valieva. AFP

Valieva, qui en a même tenté trois, a chuté sur sa dernière tentative. Mais avant, elle a parfaitement réussi un quadruple Salchow en début de programme, puis un quadruple boucle piquée en combinaison avec un triple boucle piquée un peu plus tard.

Sa prestation sur le Bolero de Ravel a été récompensée par 178,92 points, à un peu plus de six points de son record du monde (185,29).

L’équipe russe sous drapeau neutre a été sacrée championne olympique. Au bout des quatre programmes courts et des quatre programmes libres, les Russes ont totalisé 74 points et ont devancé les Etats-Unis de Nathan Chen (65) et le Japon de Yuma Kagiyama et Shoma Uno (63).