Côte d’Ivoire – 25 morts dans un accident de la route au nord d’Abidjan Les accidents de la route sont très nombreux et souvent meurtriers en Côte d’Ivoire, où beaucoup de véhicules sont mal entretenus et de routes en mauvais état.

Amadou Koné, le ministre ivoirien des Transports, le 13 décembre 2018, à Abidjan. AFP

Au moins 25 personnes ont été tuées et une trentaine blessées mercredi dans un accident de la route survenu à une centaine de kilomètres au nord d’Abidjan, a annoncé jeudi soir le ministère ivoirien des Transports.

«Le bilan provisoire» de cet accident, qui a impliqué un autocar et un minibus, fait état «de 56 victimes dont 25 tués et 31 blessés», a souligné Amadou Koné, ministre des Transports, cité dans un communiqué.

«Toutes les dispositions ont été prises pour élucider les causes exactes de ce drame ainsi que les responsabilités, pour que toutes les conséquences en soient tirées», selon le texte, dans lequel les autorités ont appelé les usagers «à la prudence» à l’approche de la fête musulmane de la Tabaski le 20 juillet, traditionnellement marquée par une intensification du trafic en pleine saison pluvieuse.

Accidents très nombreux

Un accident de la route à Abidjan a aussi fait au moins quatre morts mercredi dans le quartier populaire de Port-Bouet. Les autorités ivoiriennes ont annoncé le 26 avril l’arrivée des gendarmes pour remplacer temporairement les inspecteurs chargés de faire passer le permis de conduire en Côte d’Ivoire, suspendus de leurs fonctions afin de mieux lutter contre «la corruption et la fraude».

Les accidents de la route sont très nombreux et le plus souvent meurtriers en Côte d’Ivoire, où beaucoup de véhicules sont mal entretenus et de nombreuses routes en mauvais état. Les accidents sont aussi dus à des erreurs de conduite, de nombreux automobilistes étant détenteurs de permis achetés auprès d’inspecteurs corrompus, sans avoir jamais fréquenté d’auto-école.

Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi s’est rendu début avril au chevet de victimes d’un accident de la route à Ferkessédougou (nord) ayant fait vingt morts et une quarantaine de blessés.

AFP

