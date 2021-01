Télécommunications – 240 signatures contre une antenne 5G à Carouge. Et ce n’est pas fini Dans le périmètre de la rue des Moraines, où une mise à l’enquête pour installation d’une antenne 5G a été déposée, les oppositions prennent de l’ampleur. Fabien Kuhn

Une antenne 5G pourrait être installée sur le toit de cet immeuble. FK

«240 personnes qui s’opposent par leurs signatures à l’installation d’une antenne 5G sur le toit de l’immeuble du 13 bis, rue des Moraines, ça commence à faire beaucoup, d’autant que l’échéance a été reportée au 15 février au lieu du 17 janvier. À cette date, nous en aurons certainement 300 ou davantage», se félicite Alain, Kim, ingénieur carougeois et responsable de la récolte des signatures à Carouge.

La mise à l’enquête de l’installation d’une antenne Swisscom à la rue des Moraines n’avait pas fait beaucoup de bruit lors de sa publication dans la Feuille d’avis officielle (FAO) du 23 décembre. Mais depuis, la situation a changé. Le placardage des affichettes informatives (lire la Tribune du 15 janvier) qui a débuté le 4 janvier a pris une ampleur inédite. «De plus en plus d’habitants sont au courant et les gens sont très inquiets à propos de cette antenne, dit Alain Kim. Il existe vraiment une mobilisation et certains habitants se sont même proposés spontanément pour aller faire du porte-à-porte afin de faire courir l’information. Ce succès est d’autant plus notable que dans le secteur des Moraines, contrairement aux Tours de Carouge, il n’y a pas tant d’habitants que ça.»

Davantage de mécontents

De fait, le mécontentement est de taille, faut-il rappeler que dans le périmètre du 23 bis rue des Moraines, il y a une crèche, la clinique de Carouge, l’école Jacques-Dalphin ou encore le Cycle d’orientation de Pinchat. Autant de lieux où selon l’ingénieur, les gens sont plus susceptibles de souffrir d’acouphènes ou de pertes de sommeil que peuvent causer les ondes de la 5G.

Alain Kim, qui précise ne pas faire partie de l’association 5G moratoire pour la Suisse songe à lancer une association contre la 5G à Carouge: «Les opérateurs qui veulent implanter des antennes dans la cité sarde sont de plus en plus nombreux. Sunrise en a déjà.»