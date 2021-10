Venezuela – 23 ans de prison pour un militaire coupable de la mort d’un manifestant Après un premier procès début octobre qui avait vu le soldat blanchi, ce dernier vient d’être condamné 23 années de réclusion criminelle.

Des membres des forces spéciales vénézuéliennes (illustration). AFP

Le militaire acquitté début octobre de la mort d’un étudiant lors de manifestations contre le pouvoir en 2017 a été condamné vendredi à 23 ans de prison lors d’un nouveau procès sollicité par le parquet, a annoncé le procureur général.

«Condamné le sergent Arli Mendez Teran (…) responsable de la mort de David Vallenilla: la peine sera de 23 ans de prison pour homicide et usage impropre d’une arme. #JUSTICE», a écrit le procureur Tarek William Saab sur son compte Twitter. La justice avait annulé le premier procès et annoncé l’ouverture d’une enquête contre la juge qui avait acquitté le militaire, déclenchant des protestations de plusieurs organisations de défense des droits de l’homme.

Plus de 125 morts pendant les manifestations de 2017

«Cette condamnation d’une personne qui a violé les droits de l’homme est très importante car elle montre avec des faits et non des paroles notre engagement à rendre la justice. Non seulement pour des affaires emblématiques comme celle de M. Valenilla, mais pour toutes celles portant atteinte à la dignité humaine», a affirmé le procureur à l’AFP.

Selon des images de la télévision, David Vallenilla, 22 ans, avait été blessé par de la chevrotine alors que d’autres manifestants jetaient des pierres et cocktails molotov contre une base aérienne de Caracas. Une vague de manifestations contre le président Nicolas Maduro en 2017 avait fait au moins 125 morts.

La Cour pénale internationale (CPI) a ouvert en 2018 une enquête préliminaire sur de possibles crimes contre l’humanité du régime du président Maduro, notamment lors de la répression de ces manifestations. Les forces de l’ordre du Venezuela auraient fait subir à des manifestants, des opposants politiques ou perçus comme tels, de graves sévices et des mauvais traitements, avait dit la procureure de la CPI, Fatou Bensouda. Le procureur général a récemment indiqué que plus de 150 membres des forces de l’ordre ont été condamnés pour des violations des droits humains depuis 2017.

Début mai, M. Saab a également annoncé l’inculpation de 12 membres de la Garde nationale pour la mort d’un jeune homme de 20 ans tué par un tir de grenade lacrymogène. À l’époque, les autorités avaient attribué sa mort aux manifestants. Un policier vénézuélien a aussi été condamné en mai à 25 ans de prison pour la mort d’un jeune lors d’une manifestation de 2017 à Lecheria, à 300 km à l’est de Caracas.

AFP

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.