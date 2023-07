Mexique – 22 corps retrouvés dans des fosses clandestines à la frontière nord Cette découverte a été faite et rapportée par le collectif Amour pour les disparus de Tamaulipas, ont annoncé les autorités.

Le rond-point des disparus à Mexico, où les familles viennent afficher des photos de leurs proches disparus. AFP

Un collectif de recherche de personnes disparues a retrouvé au moins 22 corps dans plusieurs fosses clandestines à Reynosa (nord-est), au Mexique, ont annoncé lundi les autorités. «Ils ont trouvé plusieurs fosses, 12 au total, avec 22 corps», a indiqué Jorge Cuéllar, porte-parole de la sécurité de l’État de Tamaulipas, où se situe Reynosa.

La découverte a été faite et rapportée par le collectif Amour pour les disparus de Tamaulipas, région frontalière des États-Unis touchée par la violence liée au crime organisé. Jorge Cuéllar a ajouté que le parquet local était en charge de l’enquête et que le nombre final de corps serait communiqué a posteriori. La majorité des ossements retrouvés sont restés sous terre 10 et 14 mois, a-t-il précisé.

Des affrontements entre organisations criminelles

Animées par le désespoir et l’absence de résultat des enquêtes, les familles de disparus se lancent parfois elles-mêmes à la recherche de leurs proches, le plus souvent dans des zones inhospitalières. L’État de Tamaulipas est le théâtre d’affrontements permanents entre organisations criminelles qui se disputent les routes de la drogue. En mars, quatre Américains pris pour des narcotrafiquants ont été séquestrés à Matamoros.

Avec quelque 13’000 avis de recherche, cet État est le deuxième au nombre de personnes portées disparues dans tout le Mexique, derrière celui de Jalisco, qui en compte 14’987. Le pays dénombre 110’000 disparus depuis 1962, un problème chronique qualifié de «tragédie humaine» par l’ONU. Aussi, 350’000 assassinats ont été répertoriés au Mexique depuis le lancement en décembre 2006 d’une guerre militaire contre la drogue, la majorité attribuée aux groupes criminels.

AFP

