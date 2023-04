États-Unis – 21 ans de prison pour avoir tenté de tuer son sosie avec un cheesecake Viktoria Nasyrova avait tenté d’empoisonner son sosie américain avec un cheesecake bourré d’un sédatif puissant pour lui voler son identité.

Des analyses du cheesecake ont révélé qu’il contenait du Phenazepam, un sédatif très puissant. (Image d’illustration) Getty Images via AFP

Une femme russe a été condamnée à 21 ans de prison mercredi à New York pour avoir tenté de tuer son sosie américain avec un cheesecake empoisonné, avant de lui voler son identité, a annoncé la justice américaine.

Viktoria Nasyrova, 47 ans, avait été reconnue coupable de tentative de meurtre en février par un jury de New York. Sa peine de 21 ans de prison a été prononcée mercredi, a annoncé la procureure de l’arrondissement de Queens, Melinda Katz.

En août 2016, l’accusée s’était rendue au domicile de sa victime âgée de 35 ans et lui avait offert un cheesecake. À l’époque, les deux femmes se ressemblaient beaucoup, elles parlaient russe, avaient le même teint de peau, des cheveux bruns et de nombreuses autres caractéristiques physiques communes.

Sédatif très puissant

Après avoir mangé le gâteau, la trentenaire avait fait un malaise et perdu connaissance. Le lendemain, un de ses amis l’avait découverte inconsciente. Des cachets étaient éparpillés autour d’elle pour faire croire à une tentative de suicide, selon le parquet de Queens.

Lorsque la victime était retournée chez elle après un passage à l’hôpital, elle avait découvert que son passeport et sa carte l’autorisant à travailler avaient disparu, tout comme des bijoux et des objets de valeur. Des analyses du cheesecake ont révélé qu’il contenait du Phenazepam, un sédatif très puissant, selon le bureau du procureur. Viktoria Nasyrova, qui vivait à Brooklyn, a également été condamnée pour agression, séquestration et vol.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.