Projetons-nous dans le futur! Nous sommes en 2033, à la veille de nouvelles élections. Genève est en pleine effervescence économique. Cette prospérité est le fruit des nombreux soutiens qui ont accompagné notre transition vers une économie à haute valeur ajoutée, hissant notre canton au niveau des plus grands pôles d’innovation mondiaux.

C’est grâce à l’engagement décisif et résolu des acteurs économiques et politiques genevois que le canton a pu opérer cette mutation économique entamée depuis plus de dix ans. Notre canton a pris la bonne décision en misant sur les PME et les start-up, qui jouent un rôle essentiel en tant que moteurs de croissance et d’emplois. Cette initiative s’inscrit dans la lignée des poids lourds de la technologie, en Californie ainsi que dans les cantons de Vaud et de Zurich.

Après plus d’une décennie, Genève a largement dépassé le modeste chiffre estimé d’environ 2% du PIB provenant des secteurs technologiques pour atteindre une part de 15% du PIB. Cette augmentation place notre canton au même niveau que les meilleures économies de l’innovation, une situation dont nous avions rêvé.

Mais revenons en 2023, à l’aube d’une nouvelle législature, où il est justement temps d’engager une véritable politique d’innovation. Cette dernière peut être formulée en trois axes.

En premier lieu, la nécessité de miser sur le renforcement du système de soutien à Genève. Le canton possède un réseau dense d’organisations qui travaillent main dans la main avec la recherche académique de haut niveau et les institutions internationales prestigieuses telles que le CERN.

Deuxièmement, le renforcement du Fonds d’innovation Fongit (FIF). Cette prestation de financement a déjà prouvé son efficacité, contribuant au succès de nombreuses entreprises prometteuses de la région. Son objectif? Fournir rapidement aux entrepreneurs innovants une aide financière modérée mais déterminante dans le parcours d’une start-up. L’efficacité du FIF réside dans sa perspective de retour patient et bienveillant, démontrant un réel engagement pour la durabilité des entreprises.

Enfin, le besoin de capitaliser sur les secteurs où Genève excelle historiquement, comme les sciences de la vie. L’enjeu étant de favoriser la création et l’accès aux infrastructures partagées pour ces secteurs, de réduire les dépenses des entrepreneurs et d’encourager le développement de communautés innovantes.Certes, la situation économique est favorable aujourd’hui à Genève, mais il est nécessaire de nous rappeler qu’en la matière rien n’est jamais acquis.

Acteurs privés et publics, nous avons le devoir de continuer à soutenir et à investir dans l’innovation pour maintenir notre dynamisme économique et assurer les emplois de demain.

Gardons à l’esprit que les décisions prises aujourd’hui façonneront la Genève de demain.

Antonio Gambardella Afficher plus Directeur de Fongit (Fondation Genevoise pour l’Innovation Technologique)

