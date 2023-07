Faune genevoise – 2023, une année exceptionnelle pour les guêpes Le printemps et l’été, tous deux chauds et secs, ont favorisé la prolifération de ces hyménoptères, connus pour leurs piqûres douloureuses. Henri Neerman

À l’inverse des abeilles, qui se nourrissent exclusivement de nectar et de pollen, les guêpes sont aussi carnivores. Raison pour laquelle elles deviennent chaque année l’ennemi numéro 1 des repas en extérieur (photo d’illustration). GETTY IMAGES

Si l’été est synonyme de repas et autres activités en extérieur, il rime aussi avec le retour de nombreux insectes venant parfois gâcher la fête, notamment les guêpes. Leur piqûre, bien que généralement bénigne, est douloureuse, et leur présence souvent pénible. De plus, il semble que l’année 2023, jusqu’à maintenant chaude et sèche, ait été particulièrement propice à leur prolifération. Il existe cependant des bons comportements à adopter si l’on veut éviter de trop souffrir de la présence de ces fâcheux hyménoptères.