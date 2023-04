Ce pourrait être le titre d’une histoire du travail: la machine va-t-elle remplacer l’humain? Que l’on invente une moissonneuse-batteuse, une calculette ou une plieuse pour carton, l’idée reste la même. Si la machine peut le faire, elle mettra les gens au chômage. Cela ne s’est cependant guère, malgré les difficultés, passé exactement ainsi, la machine générant elle-même d’autres métiers, manières de travailler, et de nouveaux développements souvent positifs.

Voilà ce qui m’est passé par l’esprit avec ChatGPT, modèle de langage basé sur l’intelligence artificielle, «robot conversationnel» faisant paniquer ce qu’il est convenu d’appeler les «intellectuels». Au sommet de la chaîne, ce sont eux, professeurs, penseurs, écrivaillons de diverses farines, ouvriers des mots, qui ont désormais peur d’être obsolètes. ChatGPT peut générer des articles, livres et romans, discours politiques, essais philosophiques, de même pour les images ou photographies: suffit de lui demander.

Les résultats sont pas mal, rigolos, ou très insatisfaisants. Car ChatGPT est aussi magistralement stupide et cervicalement mécanique que toutes les machines conçues avant lui. Il se trompe parfois, se mélange les pinceaux, apparaît rempli de «biais» idéologiques ou d’ampoulements du style liés à sa programmation. Certes, cela ne peut que s’améliorer. Mais liriez-vous un journal pour de faux, écrit par ChatGPT, franchement? Sans âme et sans colère, sans indignation ni mauvaise foi? Sans plumes et donc sans caresses? Au début, vous ne sentiriez rien, mais ensuite, j’en suis convaincu, ce «rien» sans personne à l’autre bout deviendrait insupportable.

Une pièce de théâtre géniale de Joël Pommerat, «Contes et légendes», passant récemment par la Comédie de Genève, signalait ainsi exactement la terrible limite du rapport entre humain et robot: empathie, fantaisie et émotions. Les robots humanoïdes de la pièce, merveilleux de sophistication, se heurtent comme moustiques affolés à la lampe brûlante de leur vide émotionnel, ou à leurs sentiments appris. À moins de résoudre la question divine, ils n’en sortiront jamais.

Demeure le fake. Fausses nouvelles, plagiats, trolls et images truquées: ChatGPT sera une usine utile pour «malveillants», saligauds ou complotistes, rappelant Hal 9000, le méchant robot de «2001, l’Odyssée de l’espace», qui se retournait contre les hommes. Mais cela se terminait mal pour Hal, et ChatGPT peut dès lors être la chance et un avenir pour intellectuels et journalistes: vérifier, trier, dénoncer, chercher un peu de vérité et de poésie dans la forêt de la propagande et du mensonge, je vous assure qu’il y aura beaucoup de travail intéressant pour ceux qui liront de vraies personnes. Car dans intelligence artificielle, le mot si désespérément gênant reste celui-là: artificielle.



