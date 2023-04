L’inflation en Suisse est désormais de 2,9% sur un an. C’est une bonne nouvelle si l’on se compare à nos voisins européens. L’appréciation de la monnaie a notamment permis une réduction de l’inflation importée. Pour autant les prix restent élevés et les taux continueront d'augmenter. Le taux de la Banque nationale suisse augmentera de 1,5% à 2% d’ici au 3e trimestre 2023 avant de se stabiliser. Pour l’activité, les perspectives restent toutefois moroses avec une croissance moyenne de 0,6% pour 2023.

Nous n’avons probablement pas encore observé toutes les conséquences d’un régime d’inflation élevé. Néanmoins, ces deux derniers mois ont montré que la confiance pouvait rapidement s’effriter si l’inflation restait durablement élevée et les taux d’intérêt trop restrictifs. Trois banques américaines, représentant 1,5% des actifs du système bancaire américain, ont fait défaut. Les alchimistes des banques centrales ont une nouvelle fois su rester réactifs pour éviter un choc financier de plus grande ampleur.

Sur le papier, la hausse des taux permet pourtant aux banques d’être plus profitables en utilisant les dépôts pour les investir dans des actifs de long terme plus rémunérateurs. En pratique, trois impacts négatifs sont à distinguer. Le premier est une dégradation du risque de crédit et une augmentation des défaillances des emprunteurs. Le second est une baisse des actifs obligataires. Le troisième est d’inciter les épargnants à rechercher une meilleure rémunération de leurs liquidités. Silicon Valley Bank cumulait ces trois risques. De fait, la hausse des taux a fragilisé les banques les moins solides et les moins supervisées par le régulateur financier.

La conséquence d’un tel environnement est que la croissance du crédit va se réduire davantage et donc que l’investissement va faiblir, ce qui réduira à son tour la croissance économique. L’impact sera notable aux États-Unis, avec une baisse de la croissance du PIB de 0,5 point au second semestre. La dynamique pénalisera également les marchés immobiliers résidentiels européens, notamment dans les pays scandinaves. En revanche, la Suisse pourrait encore faire preuve de résilience. La faiblesse des taux de logements vacants et une croissance de l’offre de logement inférieure à celle de la demande limiteront la baisse des prix au cours des prochains trimestres. De fait, si le marché résidentiel local suisse restait résilient et le pouvoir d’achat relativement préservé par une inflation contenue, la Suisse ne pourrait toutefois pas s’affranchir du ralentissement mondial.

Pour les investisseurs, cela signifie qu’il faudra attendre avant de s’exposer davantage aux marchés actions. Les actifs défensifs restent toujours à privilégier. L’or et le franc suisse continueront à surprendre positivement ces prochains mois, pour mieux préserver le capital.

Arthur Jurus Responsable du bureau d'investissement en Suisse chez ODDO BHF

