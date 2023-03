Motocyclisme – reprise – 2023, la saison la plus longue et exigeante de l’histoire Vingt et un GP et 42 départs en MotoGP. La saison, qui s’ouvre ce week-end à Portimão (Portugal), s’annonce déjà très chaude malgré la domination attendue de Ducati. André Boschetti

L’Italien Francesco Bagnaia devra redoubler d’efforts pour défendre son titre mondial en MotoGP. KEYSTONE

Jusqu’où ne pas aller trop loin? Comment faire cohabiter des intérêts économiques toujours plus exigeants avec les limites physiques – et plus encore mentales dans le cas qui nous intéresse – des acteurs? Telles sont les questions qui se posent à l’avant-veille des premières séances d’essais du championnat du monde MotoGP 2023, sur le circuit si spectaculaire de Portimão, dans l’Algarve portugaise.