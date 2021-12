Regard éco - 2022: vers le sacre des OFNI?

Bien qu’avec quelques petites sueurs froides, 2021 aura été, une fois de plus, une année inoubliable pour les détenteurs d’actions. En dépit de la chape de plomb pandémique pesant sur l’économie mondiale, les marchés des actions ont battu record sur records. Au point où tous les protagonistes, observateurs comme acteurs, multiplient les alertes à l’explosion de la bulle. Pourtant les niveaux des indices ne baissent pas et les banques centrales maintiennent les taux proches de zéro, voire en dessous, ce qui propulse les cours encore plus haut.

Voici bientôt quinze ans – début 2007 – que les premiers soubresauts de la crise financière se faisaient sentir, depuis l’économie suisse a progressé de 23% (en tenant compte des 3% estimés pour 2021), alors que le SMI a fait un bond de près de 100%. Il ne s’agit pas d’une spécialité helvétique car les mêmes (dis)proportions se retrouvent un peu partout dans le monde industrialisé.

La déconnexion entre la Bourse et l’économie dite réelle se lit à deux niveaux: celui de la macro-économie, comme on vient de le voir, et au niveau micro-économique des entreprises cotées. Il fut un temps – révolu désormais – où on cherchait à étalonner la valeur financière d’une entreprise sur sa valeur «fondamentale».

Aujourd’hui, les avis convergent qu’aucune méthode de calcul de la valeur fondamentale ne corrobore la valeur financière.

Aujourd’hui, les avis convergent qu’aucune méthode de calcul de la valeur fondamentale ne corrobore la valeur financière. Face à cet écart grandissant deux attitudes sont possibles: soit crier à la «bulle spéculative», soit reconnaître que le monde a changé et qu’il est désormais absurde de s’inquiéter de fondamentaux.

Si tel devait être le cas, les actions des entreprises cotées auraient changé de nature: elles seraient devenues des «Objets Financiers Non Identifiés». Ces OFNI, à l’instar des cryptomonnaies, (qui ne ressemblent en rien à de la monnaie) sont des actifs dont la valeur perçue repose sur une double illusion collective. D’une part que «cela ne peut pas baisser», d’autre part que «cette fois c’est différent». La dernière des deux illusions justifie l’amnésie, collective elle aussi, au nom des laquelle les précédents historiques n’auraient rien à nous apprendre.

Les OFNI ont surgi des flots de liquidités déversés par les banques centrales au nom de la sauvegarde de la stabilité financière après la crise financière. Du fait d’absence d’alternative de placement, les cours des OFNI montent portés par les courants ascendants de la demande pléthorique qui se disputent une offre par définition limitée. Or, la montée des cours a gonflé les bilans des détenteurs de ces actifs au point qu’une baisse même limitée des valorisations pourrait avoir des conséquences systémiques.

C’est bien ce que craignent les banques centrales, car dans un monde d’OFNI, sans fondamentaux, où les repères ne sont que directionnels, un moindre changement de cap peut déclencher une tornade. Les OFNI nous tiennent aujourd’hui en otage. Il y a en effet de fortes chances qu’entre le risque de déstabilisation financière et économique, et un épisode inflationniste, les banques centrales ne préfèrent la seconde option. Et tant pis pour le citoyen lambda. Donc, bonne année les OFNI.

Paul H. Dembinski Afficher plus Directeur de l’Observatoire de la finance GEORGES CABRERA

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.