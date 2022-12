L’économie mondiale traverse une crise d’une ampleur inédite depuis quarante ans. Du moins, si on se penche sur quelques grands nombres liés à l’énergie. En 2022, la facture de l’énergie dépasse 10’000 milliards de dollars (1 trillion) ou 10% du produit intérieur brut mondial, soit la richesse créée en une année.

Elle atteint même 18% dans les pays de l’OCDE, le club des pays industrialisés. Concrètement, nous dépensons deux fois plus pour notre énergie qu’en 2020. C’est énorme et désolant si on sait que 80% de ces dépenses sont faites pour payer des énergies fossiles importées.



2022 est comparable à la période de la fin des années 70, marquée par les conséquences des deux chocs pétroliers. Ces années furent celles de l’explosion du chômage, de la hausse des taux d’intérêt et d’une inflation qui mit fin au boom insouciant des Trente Glorieuses.

«De trop fortes hausses de taux pourraient déclencher une crise financière dramatique dans un monde qui croule sous les dettes laissées par la pandémie de Covid-19.»

Selon le dernier rapport de l’OCDE, la croissance économique mondiale ne devrait atteindre que 2,2% en 2023, soit un niveau très bas. Et seule l’Asie sera véritablement en croissance alors que l’Europe et les États-Unis devraient croître de 0,5%.

Si la Suisse est moins exposée que d’autres pays en raison de la force du franc et de la nature de son économie, on comprend mieux la dégradation du climat des affaires qui touche en particulier l’industrie manufacturière.

Prudence

Les banques centrales, qui se sont lancées tard dans la lutte contre l’inflation alimentée en partie par la hausse brutale des coûts de l’énergie, vont tirer leurs dernières cartouches en décembre, y compris la Banque nationale suisse avec une dernière hausse de taux.

Depuis quelques jours, on devine que les discussions ont évolué avec la dégradation lente mais certaine de l’activité économique. Les banques centrales sont devenues plus prudentes. Car elles savent que le précipice qui conduirait l’économie dans une spirale de récession, voire de déflation (baisse généralisée de la valeur des actifs, notamment immobiliers, etc.), se rapproche dangereusement.

De trop fortes hausses de taux pourraient déclencher une crise financière dramatique dans un monde qui croule sous les dettes laissées par la pandémie de Covid-19.

C’est le dilemme classique de toute Banque centrale: savoir quand il faut changer de politique et ne pas s’obstiner au-delà du raisonnable. Les banques devront avoir le cran de desserrer le frein avant que l’économie réelle et la consommation des ménages plongent. L’incertitude liée à la guerre en Ukraine et aux risques macroéconomiques (situation de la Chine) rend ce choix très difficile.

Monde idéal

Enfin, dans un monde idéal, il serait souhaitable que les grands blocs économiques, Europe, États-Unis, Japon, coopèrent mieux afin d’enrayer un protectionnisme qui n’est dans l’intérêt de personne. Le plan de relance américain qui exclut les entreprises étrangères est contre-productif et sape la confiance dans une relation atlantique indispensable pour contrer la guerre que la Russie mène contre l’Ukraine.

L’Union européenne a certes revu les critères des politiques budgétaires, en donnant davantage de temps aux États pour réduire leur dette et assainir leurs finances. Reste que l’UE demeure fragile: la solidarité entre pays est faible; l’Allemagne se protège un peu trop unilatéralement contre les risques de pénurie énergétique alors que l’on sait que la guerre en Ukraine est loin d’être terminée.

Et la Suisse? À court terme, la situation n’a rien d’inquiétant. Le niveau d’endettement des collectivités publiques est faible. Les craintes exprimées par Ueli Maurer sur le budget fédéral se résument à savoir s’il est raisonnable d’offrir le café en plus du dessert aux convives.



Pierre Veya est chef de la rubrique économie auprès de 24 Heures, de la Tribune de Genève et du Matin Dimanche. Auparavant, il a été rédacteur en chef du journal Le Temps, de l'Agefi et chef de la rubrique économique à L'Hebdo. Ses domaines de compétences sont la finance, l'économie, les hautes-technologies, l'environnement, le climat et la politique agricole. Plus d'infos @pierre_veya

