Volleyball – 2021 offre une première bonne nouvelle à Chênois L’équipe genevoise a validé sa deuxième place du tour qualificatif en venant à bout de Jona. Tout n’a pas été parfait mais la suite de la saison demeure prometteuse. Pascal Bornand

Comme un Roi mage, Robin Rey est venu apporter ses présents à Sous-Moulin, une passe inspirée et un service fracassant. Magali Girardin

Chênois attaquera les prochains play-off en position de force et c’est la première bonne nouvelle de l’année. Non sans mal, les hommes de Ratko Pavlicevic ont blindé leur deuxième place du tour qualificatif en venant à bout de Jona, un adversaire coriace qui les avait battus un mois plus tôt. Inattendue et fâcheuse, cette défaite a au moins eu l’avantage de fouetter leur orgueil. Depuis, ils ont enchaîné les succès et nourri un désir de revanche. Restait à l’assouvir après la dinde et les cotillons.

Chênois- Jona 3-1 Afficher plus Sets: 27-29 25-14 25-12 25-21 Sous-Moulin, huis clos Arbitres: Milos/Pedrazzini Chênois: Rey 5, Radic 7, Djokic 12, Brzakovic 18, Zerika 9, Urbanowicz 19; Pittet. Cazeaux, Ruca 5. Jona: Habr 5, Brändli 8, Luca Beeler 4, Strugar 21, Birchler 5, Nico Beeler 10; Blaser. Margot, Caviezel 1, Mäder, Conconi. Note: Chênois sans Dos Santos (malade).

La vengeance est un plat qui se mange froid, dit-on. Chênois a pourtant eu chaud avant de l’exécuter. Devant des gradins désespérément vides et face à un rival saint-gallois toujours aussi accrocheur, l’équipe genevoise a connu un début de match très hésitant. Les séquelles d’un revers traumatique ou des lendemains de fête un peu brumeux? «C’est vrai, on était nerveux. Un match de reprise n’est jamais facile à appréhender», reconnaissait Florian Pittet à l’issue d’une partie en dents de scie, mal emmanchée et péniblement achevée.

Plus que tout autre, l’ancien joueur de Lutry-Lavaux a dû ramer avant de trouver ses repères. Normal, c’est la première fois qu’il endossait le maillot de libéro, habituellement porté par Jan Prönnecke. Pour mieux stabiliser sa réception et sa défense, l’entraîneur chênois continue de procéder à des essais. Comme ses coéquipiers, Pittet a un peu tâtonné avant de prendre en main son nouveau rôle. Il faut dire que Jona, porté par la verve de son pointu, le gaucher Bojan Strugar (21 points), et de son passeur, le géant Filip Habr (2 m 02), n’est pas un adversaire de tout repos.

«La victoire est là, elle est précieuse. On a désormais l’esprit plus libre pour préparer la suite de la saison.» Ratko Pavlicevic, entraîneur de Chênois

En fait, il a fallu que Chênois finisse par céder la première manche pour qu’il se libère enfin. On a vu alors une tout autre équipe, emmenée par un Rey très inspiré à la passe (Urbanowicz et Brzkakovic se sont régalés), agile en défense et fracassant au service. Clinique, l’étudiant en médecine en a réussi huit d’affilée pour lancer le troisième set (8-0). Le début de la fin pour Jona? Pas tout à fait!

L’équipe alémanique a en effet profité d’un relâchement coupable des Genevois pour démarrer tambour battant la quatrième manche (9-3 et 12-5). Panique à bord, invective au temps mort. Appelé au filet pour remplacer Radic (blessé à une cuisse), le vieux grognard Ruca a heureusement joué les pompiers de service au bloc. Du coup, Ratko Pavlicevic a pu tempérer ses coups de gueule et ne pas trop chipoter sur cette reprise à deux vitesses. «Après vingt jours d’arrêt, il est normal que l’équipe manque encore de rythme. La victoire est là, elle est précieuse. On a désormais l’esprit plus libre pour préparer la suite de la saison.» Qui sait, en quart de finale des play-off, Chênois pourrait retrouver Jona!