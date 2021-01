Nouvelle année pour la justice – 2021, l’année des procès retentissants Historique, le procès de Pierre Maudet marquera une année judiciaire qui s’annonce bouillante. Luca Di Stefano , Fedele Mendicino

Séisme annoncé dans le monde politico-judiciaire, le procès de Pierre Maudet est agendé au 15 février 2021. LAURENT GUIRAUD

Entre restrictions et annulations en cascade, la vie du Palais de justice n’a pas été épargnée par l’épidémie en 2020. Si l’exercice qui débute n’offre aucune certitude sur le plan sanitaire, la justice, elle, doit rattraper le retard accumulé. Des affaires en nombre et d’importance majeure sont à l’agenda. Tour d’horizon non exhaustif.

«Le pacte de corruption»

La première a déjà débuté. Depuis lundi, le Tribunal correctionnel est aux prises avec l’épineux dossier Beny Steinmetz. À la tête d’un empire minier, le Franco-Israélien comparaît pour un «pacte de corruption» scellé en 2005 avec la femme du président guinéen en vue d’obtenir l’exploitation d’une mine de fer. En toile de fond, ce procès est aussi celui des circuits opaques de l’exploitation minière en Afrique. Le Parquet genevois a enquêté durant six ans pour traduire en justice le milliardaire, installé dans la région.