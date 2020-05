Fribourg – 2019, année «éprouvante» pour la justice Le Ministère public du canton de Fribourg a enregistré une augmentation des procédures.

Pas moins de 9302 ordonnances pénales définitives ont été prononcées par la justice fribourgeoise l’an dernier. Keystone/photo d’illustration

Malgré une année «éprouvante», le Ministère public du canton de Fribourg (MP) a réussi en 2019 à contenir l’augmentation du nombre de procédures, notamment en rendant un nombre record d’ordonnances. L’institution relève une sous-dotation de la cellule économique.

Le MP mentionne encore au rang de ses préoccupations une complexification des procédures au vu de la jurisprudence et/ou des requêtes des parties. L’an dernier, le nombre des procédures enregistrées a connu une nouvelle hausse, avec un bond de 630 par rapport à 2018 à 15’678, selon le bilan publié vendredi.

Pas moins de 9302 ordonnances pénales définitives ont été prononcées (+529). La proportion des ordonnances pénales frappées d’opposition s’est maintenue à 4,6%, précise le MP. Les procureurs ont par ailleurs rendu 3933 ordonnances de non entrée en matière, de suspension et de classement (+165) et 383 actes d’accusation (-35).

Limite des capacités

Environ 59,5% des affaires ont conduit à une décision dans un délai de trois mois depuis leur enregistrement, soit un taux en baisse de 4,65 points. Les procédures pendantes au 31 décembre dernier s’élevaient à 4579 (+180) et le nombre des procédures datant de plus de douze mois à 472 (-20).

Enfin, les mises en détention ont concerné 219 personnes (+15), pour un total de 19’973 jours de détention subis (-1026). Toujours à fin 2019, le MP fribourgeois occupait l’équivalent de 60,2 postes à temps complet, soit 15 procureurs et 67 collaborateurs, un personnel loué pour sa flexibilité.

Dans son rapport, le MP lance un appel aux autorités en déplorant «une charge de travail qui dépasse désormais la limite de ses capacités». Il dit aussi faire face à un durcissement des positions des justiciables, ce qui l’oblige notamment à rendre de nombreuses décisions incidentes, qui font régulièrement l’objet de recours.

Quérulents en verve

La charge de travail augmente ainsi indépendamment du nombre de dossiers à traiter, note le communiqué. Les procureurs relèvent en outre une agressivité grandissante des parties. La situation est jugée préoccupante et conforte le Ministère public dans son choix de s’être doté d’un portique de sécurité.

Au-delà, la crise du coronavirus a obligé le MP à réorganiser son fonctionnement, en favorisant le télétravail, avec la constitution d’équipes dont les membres étaient appelés à ne plus se côtoyer. Quelque 100 auditions ont dû être renvoyées jusqu’au 4 mai, même si celles touchant à des mises en détention se sont tenues après le 16 mars.

( ATS/NXP )