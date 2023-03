Collision – 20 morts dans l’accident d’un bus de pèlerins en Arabie saoudite Un bus est entré en collision sur un point lundi dans le sud de l’Arabie saoudite avant de s’enflammer. Il y a 20 morts et une trentaine de blessés.

L’accident intervient au cours de la première semaine du mois de jeûne musulman du ramadan et au moment où beaucoup de musulmans effectuent le pèlerinage de la Omra. (Image d’illustration) AFP

Un bus transportant des pèlerins en direction de La Mecque, en Arabie saoudite, s’est enflammé après une collision sur un pont lundi, tuant 20 personnes et en blessant une trentaine d’autres, selon une télévision d’État saoudienne.

L’accident, qui a eu lieu dans la province d’Asir (sud), souligne le défi constant de la sécurité des transports de pèlerins à destination de La Mecque et de Médine, les deux villes les plus saintes de l’islam. Il intervient au cours de la première semaine du mois de jeûne musulman du ramadan, au moment où beaucoup de musulmans effectuent le pèlerinage de la Omra (petit pèlerinage), et quelques mois avant le pèlerinage annuel du hajj.

De «nationalités différentes»

«Selon des informations préliminaires que nous avons reçues, le nombre de morts dans cet accident a atteint les 20, et le nombre total de blessés était d’environ 29», a rapporté la chaîne d’État Al-Ekhbariya. Les victimes sont de «nationalités différentes», selon la chaîne, qui n’a pas donné davantage de précisions.

Al-Ekhbariya a diffusé des images montrant un reporter devant ce qui semblait être la carcasse calcinée d’un bus. Le transport de pèlerins sur les routes d’Arabie saoudite peut être périlleux, en particulier pendant le hajj, lorsque des embouteillages interminables sont créés par les bus remplis de fidèles.

En octobre 2019, 35 étrangers avaient été tués et quatre autres blessés dans la collision entre un bus et un autre véhicule lourd près de Médine. Les pèlerinages restent toutefois une partie cruciale du secteur du tourisme, sur lequel les dirigeants saoudiens comptent en vue de diversifier leur économie dépendante des énergies fossiles.

AFP

