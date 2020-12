Médias – 20 Minutes crée sa propre agence photo et vidéo A compter du 1er janvier 2021, les rédactions de 20 minutes, 20 Minuten, 20 minuti et lematin.ch seront alimentées en photos et vidéos par une agence interne, placée sous la houlette de Sofie Erhardt.

DR/20minutes

20 Minutes (TX Group) aura sa propre agence photo et vidéo interne à compter du 1er janvier 2021. Dirigée par Sofie Erhardt, elle alimentera les rédactions de 20 minutes, 20 Minuten, 20 minuti et lematin.ch.

L’agence comptera huit vidéastes et photographes sur les sites de Lausanne, Zurich et Berne, a indiqué 20 Minutes/20 Minuten mardi dans un communiqué. 20 minutes fait partie de TX Group et regroupe 20 Minuten, 20 minutes, 20 minuti, 20 Minuten Radio, lematin.ch et la publication de «lifestyle» encore! La société possède également des participations à l’étranger (L’Essentiel au Luxembourg, Heute en Autriche et BT au Danemark).

ATS/NXP