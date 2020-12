Espagne – 2,4 milliards d’euros pour la loterie espagnole de Noël Les Espagnols ayant gagné à la traditionnelle loterie de Noël (El Gordo), la plus généreuse au monde, se sont réparti mardi 2,4 milliards d'euros.

Lors du tirage au sort, les numéros gagnants sont chantés par des enfants d’une école de Madrid. KEYSTONE/EPA/J.J. Guillen

Euphorie, champagne et confettis: les Espagnols ayant gagné à la traditionnelle loterie de Noël (El Gordo), la plus généreuse au monde, se sont réparti mardi 2,4 milliards d’euros, un coup de pouce particulièrement bienvenu en cette année de pandémie.

Cette loterie, qui existe depuis 1892 et dont le tirage au sort a lieu chaque 22 décembre à Madrid, est une tradition extrêmement populaire en Espagne, où de nombreuses familles, groupes d’amis ou de collègues achètent ensemble des billets (vendus 20 euros l’unité), ou les offrent en guise de cadeau de fin d’année.

La somme totale est répartie entre une multitude de gagnants, en particulier ceux du premier prix, surnommé «El Gordo» (Le Gros), attribué cette année au numéro 72’897. Le tirage au sort, pendant lequel les numéros gagnants sont chantés par des enfants d’une école de Madrid, est retransmis en direct à la télévision et les résultats font la une de tous les médias. Pour la première fois cette année, le tirage au sort s’est fait sans public en raison des restrictions sanitaires.

Scènes de joie

Les télévisions ont diffusé comme chaque année des scènes de joie et d’embrassades devant les guichets ayant vendu les numéros gagnants, certains participants ayant même temporairement retiré le masque anti-Covid obligatoire dans la rue en Espagne.

Cette généreuse loterie était particulièrement attendue cette année, en pleine crise économique et sociale provoquée par la pandémie de Covid-19 en Espagne, l’un des pays européens les plus durement frappés. Ces dernières semaines, de longues queues s’étaient formées devant les bureaux de loterie les plus réputés pour porter chance, comme celui de «Doña Manolita» dans le centre de Madrid.

