MAGALI GIRARDIN

Genève, 25 juillet

Lundi 1er Août 2022, dans l’ensemble de la Suisse, nos diverses autorités politiques s’astreindront, selon leur sensibilité, à disserter sur leur vision de notre patrie. Une tâche délicate à l’heure où pour quelques-uns il est de bon ton de privilégier «le devoir de mémoire», faisant peu de cas du devoir constant, en démocratie, de lucidité sur l’état de cette dernière.

Comment célébrer cette Suisse, si ce n’est en laissant tout simplement parler son cœur. C’est pourquoi je dis que j’aime mon pays non seulement parce que Dieu l’a fait beau; il y a ailleurs bien d’autres terres aussi belles. J’aime mon pays non seulement parce qu’il est démocratique; il existe encore d’autres démocraties. J’aime mon pays non seulement parce que l’essentiel des libertés nous y est garanti; cela est aussi vrai ailleurs. J’aime mon pays non seulement parce que dans ce pays nombreux sont celles et ceux qui peuvent librement développer le respect mutuel et le sentiment de liberté.

Non ce n’est pas seulement pour tous ces bienfaits inestimables que j’aime mon pays, mais parce que si tout n’y est pas parfait il y a encore des possibilités d’améliorer son sort sans céder au totalitarisme de toute nature; parce qu’il y a encore ici beaucoup de gens qui savent bien que lorsque l’on marche avec le courant, cela va plus vite mais c’est toujours à la descente; parce qu’il y a dans cette Suisse des citoyennes et des citoyens qui osent aller à contre-courant et peuvent dire publiquement ce qu’ils estiment juste, vrai et bénéfique pour ce pays.

J’aime ce pays parce que je crois que c’est en apparence seulement que le plus grand nombre paraît vouloir jouir de tout et tout de suite, revendiquer plus de droits que de devoirs. Des devoirs dans la liberté dont nous bénéficions tous, n’est-ce pas ce que souhaiteraient par le monde ceux qui sont idéologiquement, religieusement et économiquement sous tutelle?

N’aimeraient-ils pas crier, tous ces opprimés. Joyeusement et clairement, comme il convient à un homme libre: «J’aime mon Pays.»

Jacques Hämmerli

